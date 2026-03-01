Staffel 1Folge 3vom 13.03.2026
Diagnose: Mord
Folge 3: Telemarathon
47 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Wegen Geldmangels soll die Notaufnahme des Krankenhauses geschlossen werden. Norman und Sloan versuchen über eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die nötigen 100.000 Dollar aufzutreiben. Auch der alte Komiker Buddy Brown erklärt sich zur Teilnahme bereit. Doch sein Auftritt fällt ein wenig aus der Reihe: Er taumelt auf die Bühne - mit einem Messer im Rücken. Unter Buddys Feinden ist auch sein Sohn Michael.
