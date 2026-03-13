Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 13.03.2026
Erbe des Todes

46 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Jonathan Nash, ein kauziger alter Mann und entfernter Verwandter von Mark Sloan, ist durch einen tragischen Unfall im Rollstuhl ums Leben gekommen. Sloan und sein Team finden heraus, dass Jonathan sein gewaltiges Erbe von rund 15 Millionen Dollar neu ordnen wollte: Seine drei Kinder sollten enterbt werden. Dafür wollte der alte Nash das Krankenhaus in seinem Testament großzügig bedenken. Der Verdacht kommt auf, dass der "Unfall" ein Mordkomplott seiner Kinder war.

SAT.1 GOLD

