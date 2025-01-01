Staffel 1Folge 12
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 12: Paddington vor Gericht / Paddington im Zirkus / Paddington als Detektiv
23 Min.
Mr. Curry behauptet, Paddington habe in seiner Küche Feuer gelegt. Mr. Gruber und Paddington besuchen China, die Heimat des Feuerwerks, der Drachen und des Zirkus. Einem Wanderzirkus, der kaum noch Zuschauer hat, verhelfen die beiden, weniger durch gute Ideen, dafür durch dumme Zufälle zu neuen Besucherrekorden. Augen offen und immer der Nase nach. Unter diesem Motto untersucht Detektiv Paddington einen Fall, den es zu lösen gilt. Bekanntlich sind Bären ja gute Spürnasen.
