Staffel 1Folge 13
Paddington auf Überraschungstour / Paddington in Hollywood / Paddington auf SchatzsucheJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 13: Paddington auf Überraschungstour / Paddington in Hollywood / Paddington auf Schatzsuche
23 Min.
Paddington und Mr. Gruber besuchen das Wachsfigurenkabinett. Plötzlich geschehen die merkwürdigsten Dinge. Paddington besucht ein Filmstudio in Hollywood. Als er für einen Film die Hauptrolle des Bösewichts "Die Kralle" annimmt, muss Paddington jedoch bald erkennen, dass Schauspieler es schwer haben, Regisseure aber noch schwerer. Seit Tagen ist Paddington mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche. Weder in der Küche noch in seinem Bett wird er fündig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick