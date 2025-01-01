Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paddington auf Überraschungstour / Paddington in Hollywood / Paddington auf Schatzsuche

Paddington auf Überraschungstour / Paddington in Hollywood / Paddington auf SchatzsucheJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer von Paddington Bär

Folge 13: Paddington auf Überraschungstour / Paddington in Hollywood / Paddington auf Schatzsuche

23 Min.

Paddington und Mr. Gruber besuchen das Wachsfigurenkabinett. Plötzlich geschehen die merkwürdigsten Dinge. Paddington besucht ein Filmstudio in Hollywood. Als er für einen Film die Hauptrolle des Bösewichts "Die Kralle" annimmt, muss Paddington jedoch bald erkennen, dass Schauspieler es schwer haben, Regisseure aber noch schwerer. Seit Tagen ist Paddington mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche. Weder in der Küche noch in seinem Bett wird er fündig.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer von Paddington Bär
WildBrain

Die Abenteuer von Paddington Bär

Alle 1 Staffeln und Folgen