Staffel 1Folge 8
Paddington als Kellner / Paddington und der Winterkarneval / Paddington und das singende Telegramm
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 8: Paddington als Kellner / Paddington und der Winterkarneval / Paddington und das singende Telegramm
23 Min.
Paddingtons Gesang ist nicht sehr überzeugend. Deswegen gelingt es ihm auch nicht, genügend Geld für die Kinderweihnachtsfeier zu sammeln. Mr. Gruber und Paddington schauen sich den Winterkarneval in Québec an. Nicht nur, dass es der kälteste Karneval der Welt ist, auch das Kanurennen zwischen den Eisschollen ist einmalig. Was gute Teamarbeit bedeutet, erfahren Paddington und Bernard beim Eisbildhauerwettbewerb. Paddington sucht ein Geburtstagsgeschenk für Mr. Brown.
