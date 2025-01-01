Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paddington und der Bankraub / Paddington als Fischer / Paddington und die Bärenarbeit

Paddington und der Bankraub / Paddington als Fischer / Paddington und die BärenarbeitJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer von Paddington Bär

Folge 3: Paddington und der Bankraub / Paddington als Fischer / Paddington und die Bärenarbeit

23 Min.

Paddington liest, dass die Floyds Bank überfallen wurde, und möchte sogleich seine eingezahlten fünf Pfund abholen. Er merkt jedoch sofort, dass das nicht sein Schein sein kann. Mr. Gruber, Paddington und Admiral Grundy stechen in See, um Makrelen zu fischen. Paddington ist beeindruckt von den Pfadfindern, die in der Woche der Arbeit Mr. Grubers Ladenfenster putzen. Er möchte sich auch nützlich machen. Mrs. Bird soll ihm eine Aufgabe geben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer von Paddington Bär
WildBrain

Die Abenteuer von Paddington Bär

Alle 1 Staffeln und Folgen