Staffel 1Folge 4
Paddington im Schloss / Paddington und der Opal / Paddington als Friseur
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 4: Paddington im Schloss / Paddington und der Opal / Paddington als Friseur
23 Min.
Mr. Gruber lädt Paddington, Judy und Jonathan zu einem Besuch des gräflichen Anwesens von Lord Luckam ein. Paddington und Mr. Gruber sind in Australien unterwegs, um für Mr. Grubers Buch neue Geschichten aufzuspüren. Eine Stadt unter der Erde ist Ausgangspunkt für eine Expedition in die Opalminen. Paddington übt im Hotel, mit der Spitzhacke umzugehen, und landet bei seinem Zimmernachbarn. Paddington will eine antike römische Vase reparieren, bei der ein Stück herausgebrochen ist.
