Die Allerjutsten
Folge 13: Rätsel Impossible
23 Min.Ab 6
In dem neuen innovativen Format der Allerjutsten müssen die Jungs Köpfchen beweisen und kleine Rätsel und Aufgaben bewältigen. Diejenigen, die aufmerksam zuhören, kritisch denken und kreative Lösungen finden, haben den Vorteil. Wer wird in dieser spannenden Rätselherausforderung die Nase vorn haben und als geschickter Denker und Problemlöser hervorstechen?
