Folge 3: Arm vs. Reich auf Mallorca

22 Min.Ab 16

"arm vs. reich" – Die nächste Episode nimmt Die Allerjutsten mit auf eine besondere Reise nach Mallorca. Unter diesem Motto erleben sie eine unvergessliche Herausforderung. Drei der Jungs residieren im ultimativen Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels, während die anderen drei sich mit einem Null-Sterne-Hotel begnügen müssen. Ein Tag des Fastens erwartet die "armen" Allerjutsten, während sie nüchtern dem Megapark-Publikum begegnen, das nicht gerade freundlich reagiert. Auf der anderen Seite genießen die "reichen" Allerjutsten ein exquisites Restaurant-Erlebnis.

