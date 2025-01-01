Die Allerjutsten
Folge 16: Among Us in Reallife
28 Min.Ab 12
In der neuesten Episode tauchen die Jungs in die Welt des Videospielklassikers Among Us ein, jedoch diesmal im echten Leben. Spannende Intrigen und überraschende Wendungen erwarten sie, während sie versuchen, den Betrüger in ihrer Mitte zu entlarven. Ein episches Reallife-Abenteuer voller Lügen, Täuschungen und unerwarteter Allianzen erwartet die Zuschauer.
