Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 10: Der vollkommene Fürst
53 Min.Ab 12
Cesare Borgia gelingt es, mit den päpstlichen und französischen Truppen Forli einzunehmen. Catherina Sforza soll anschließend in einem goldenen Käfig als Gefangene nach Rom gebracht werden. Dort will Cesare, der von Papst Alexander bereits als eigener Nachfolger gesehen wird, Schluss mit dem Liebesdreieck zwischen ihm, seiner Schwester Lucrezia und ihrem Mann Alfonso machen ...
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
