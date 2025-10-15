Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Der Kastanienball

Paramount GlobalStaffel 3Folge 4
Der Kastanienball

Der KastanienballJetzt kostenlos streamen

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 4: Der Kastanienball

49 Min.Ab 12

Alessandro, der Bruder von Guilia Farnese, wird zum Kardinal geweiht. Er findet schnell heraus, dass korrupte Kardinäle den Vatikan geplündert haben. Ex-Kardinal Versucci wird in seinem Versteck aufgespürt und kann sich nur durch einen drastischen Schritt einer Befragung entziehen. Unterdessen versucht sich Giulia Farnese, die Loyalität der Kardinäle durch den bis heute bekannten "Kastanienball" zu sichern. Dabei geht es eher weniger ums Tanzen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Paramount Global
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Alle 3 Staffeln und Folgen