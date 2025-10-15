Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 2: Die unheilige Familie
49 Min.Ab 12
Papst Alexander hat den Mordanschlag überlebt, aber in Sicherheit ist er natürlich nicht. Rufio, Catherinas Auftragsmörder, schmiedet eine Allianz zwischen den großen italienischen Familien: Catherinas Wolfsrudel ist geboren. Alexander versucht sich mit einer Säuberungsaktion unter den Kardinälen Luft zu verschaffen. Er spürt, dass er sich nur auf seine eigene Familie wirklich verlassen kann.
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
