Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Der Wolf und das Lamm

Staffel 3Folge 5
Der Wolf und das Lamm

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 5: Der Wolf und das Lamm

49 Min.Ab 16

Lucrezia entwickelt einen Plan, um ihr Kind vielleicht doch nicht in Rom zurücklassen zu müssen, wenn sie nach Neapel zieht. Micheletto findet eine grausame Lösung dieses Problems. Cesare Borgia gelingt es unterdessen, ein Bündnis zwischen Rom und König Ludwig XII. von Frankreich zu schmieden -sehr zu seinem eigenen Vorteil ...

