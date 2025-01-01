Die Familienhelfer
Folge 40: Mein Baby hasst mich
24 Min.Ab 12
Eine Erstmutter verzweifelt völlig über die Ablehnung ihrer zehn Monate alten Tochter. Das Baby reagiert im Umgang mit der Mutter extrem abweisend und lässt sich nur von ihrem Vater beruhigen. Reagiert das Mädchen auf die emotionalen Schwingungen der Mutter? Oder sorgt gar die missgünstige Familie des Kindsvaters für die Kluft zwischen Mutter und Tochter?
