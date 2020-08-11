Die Familienhelfer
Folge 23: Ich bin böse
23 Min.Folge vom 11.08.2020Ab 12
Eine Achtjährige verweigert jegliche Körperhygiene, wechselt nicht mehr ihre Kleidung und klaut Spielzeug von Schulfreunden. Auf Nachfragen der Mutter behauptet das Mädchen, böse zu sein und sich deswegen so zu verhalten. Der Familienhelfer nimmt die Grundschülerin mit auf eine Fantasiereise an den Tag, an dem ihr merkwürdiges Verhalten begann ...
