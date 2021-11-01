Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege
Folge 3: Episode 3
104 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12
Lilly Becker stellt sich der "Herzblut-Aufgabe": Nach einem kurzen Grundkurs tritt Lilly ihren Dienst in der Geriatrie an. Sie weiß, dass es eine Herausforderung wird, wenn sie z.B. Patient:innen waschen muss: Für Praktikums-Kollegin Jenny Elvers wird es in ihrer dritten Woche in der Geburtshilfe emotional. Kurz nach Schichtende bekommt sie einen Anruf von ihrer Station: Bei einer Patientin haben die Wehen eingesetzt. Jenny macht sich sofort wieder auf den Weg in die Klinik.
