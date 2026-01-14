Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Tortendracula

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
Folge 14: Der Tortendracula

51 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein schreckenerregender "Dracula" stürmt in die Lieblingskonditorei der Knickerbocker und verwüstet die Tortenanrichte, in der er offensichtlich etwas sucht. Die Knickerbocker verfolgen den Dracula bis in die Katakomben der Stadt. Dort machen sie eine interessante Entdeckung: Einer der dunklen Gänge führt zur Schatzkammer der Hofburg. Auf dem Rückweg finden sie sich dann plötzlich über einer Falltür, durch die man zur Mehlstube der Konditorei gelangt. Gibt es da einen Zusammenhang?

Studio 100 International
