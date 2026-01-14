Der Fluch des schwarzen RittersJetzt kostenlos streamen
Die Knickerbocker-Bande
Folge 2: Der Fluch des schwarzen Ritters
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wer ist der geheimnisvolle "Schwarze Ritter", der schon mehrere Anschläge auf die Trapeztruppe "Die fliegenden Flamingos" verübt hat? Ist es Arthur, der früher mit dem Kopf der Truppe, Flotzo, gearbeitet hat und sich nun an ihm rächen will, weil er durch sein Verschulden einen Unfall erlitt und nicht mehr auftreten kann? Oder ist Benni, der unbedingt Artist werden will, der Schuldige? Die Knickerbocker tüfteln eine Falle aus und verhindern in letzter Sekunde ein schreckliches Unglück.
