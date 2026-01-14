Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Knickerbocker-Bande

Die Tonne mit dem Totenkopf

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Eine wildgewordene Kuh verfolgt Axel auf einer Almwiese. In letzter Sekunde rettet er sich mit einem Sprung in den eiskalten Bergsee. Doch was hat es mit der "Horrorkuh" auf sich? Der Eigentümer der Kuh reagiert mehr als abweisend auf Alex' Fragen und telefoniert gleich nach seinem Besuch mit einem mysteriösen Dr. Salba. Die Knickerbocker-Bande beobachtet ihn, wie er heimlich große Fässer mit aufgemalten Totenköpfen in einer Waldhöhle versteckt.

