Die Knickerbocker-Bande

Treffpunkt Schauermühle

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Treffpunkt Schauermühle

Die Knickerbocker-Bande

Folge 7: Treffpunkt Schauermühle

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Eine unheimliche Prozession schwarzer Gestalten in Kapuzenumhängen wandert murmelnd durch den Wald zur alten Schauermühle, um die sich merkwürdige Geschichten ranken. Als Lilo sich verkleidet in das alte Gemäuer schleicht, wird sie Zeugin einer eigenartigen Versammlung um die Erscheinungen Verstorbener. Als sie sich davonstehlen will, wird sie von einer unsichtbaren Hand zurückgehalten und ein furchterregender Geist befiehlt ihr, nie wieder in die Nähe der Mühle zu kommen.

Studio 100 International
