SAT.1Staffel 1Folge 11vom 30.09.2025
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6

Sarah lässt sich auf ihr neues Leben in Wiesenkirchen ein. Die Zusammenarbeit mit Fabian in der Praxis macht es Sarah aber nicht leicht, ihre Gefühle für ihn zu verdrängen. Zum Glück ist da Max, der Sarah wieder auf andere Gedanken bringt. Alexandra erträgt es kaum, dass Fabian und Sarah weiter jeden Tag zusammen in der Praxis arbeiten. Sie fasst einen düsteren Plan, um Fabian endgültig wieder an sich zu binden.

