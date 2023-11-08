Die Landarztpraxis
Folge 5: Sushi in Wiesenkirchen
34 Min.Folge vom 08.11.2023
Bei einem Ausflug kann Sarah sich zum ersten Mal entspannen, bis sie erfährt, dass Leo die Vater-Frage beschäftigt. Daraufhin vertraut sich Sarah dem ebenfalls alleinerziehenden Bergretter Max an. Als sie mit Fabian reden will, wird sie von seiner Haltung gegen Kinder ausgebremst. Fabian ist nicht begeistert als seine Frau Alexandra wieder bei ihm einzieht. Nach einem heftigen Streit um Alexandras Kinderwunsch, trifft Fabian auf Sarah und stößt ihr ungewollt vor den Kopf.
