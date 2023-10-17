Die Landarztpraxis
Folge 2: Die Feuertaufe
34 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 6
Sarah verspricht Fabians Vater Georg, zu schweigen, bis es ihm besser geht. Als ihr aber die Ähnlichkeit zwischen ihrer Tochter Leo und Fabian auffällt, wird ihr bewusst, dass sie ihre Lüge nicht mehr lange für sich behalten sollte. Die Landärztin gerät unter Druck, als Fabian sie fragt, warum sie eigentlich nach Wiesenkirchen gekommen ist. Derweil ist Leo glücklich, dass sie Zeit mit ihrem neuen Schwarm Basti verbringen kann und freundet sich langsam mit dem Landleben an.
