Die Landarztpraxis
Folge 24: Geheime Gefühle
34 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 6
Sarah und Fabian müssen beide mit der Erkenntnis umgehen, dass sie sich ineinander verliebt haben. Während Fabian sein Gefühlschaos aber erst noch ordnen muss und seine Zukunftspläne mit Ehefrau Alexandra erst einmal auf Eis legt, ist Sarah klar, dass ihre Gefühle für Fabian und ihr Geheimnis nicht zueinander passen. Doch bevor sie mit Fabian reden kann, wird Sarah plötzlich von einer überraschenden Liebesbekundung von Max überrumpelt.
