SAT.1Staffel 1Folge 28vom 22.11.2023
Folge 28: Verliebt in Köln

34 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 12

Sarahs Plan, Fabian in Köln die Wahrheit über Leo zu sagen, gerät ins Wanken, als sie mit ihm eine unbeschwerte Zeit genießt. Als Sarah bewusst wird, dass sie egoistisch nur an ihre eigenen Gefühle gedacht hat, geht sie auf Abstand zu ihm. Doch auch Fabian fühlt sich zu ihr hingezogen. Als er sie endlich das erste Mal küsst, lässt Sarah ihren Gefühlen freien Lauf. Dabei ahnt sie nicht, dass Alexandra in Wiesenkirchen genau in diesem Augenblick hinter ihr Geheimnis gekommen ist.

