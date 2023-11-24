Schwanger und alles steht KopfJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 30: Schwanger und alles steht Kopf
34 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 6
Sarah wird von Fabian versetzt. Sie hat keine Ahnung, dass Fabian gerade von Alexandras Schwangerschaft erfahren hat. Während Fabian mit dieser Nachricht erst einmal umgehen muss, taucht Alexandra in der Praxis auf, um sich von Sarah untersuchen zu lassen. Und so erfährt auch Sarah von der Schwangerschaft. Sarahs Plan, Fabian die Wahrheit zu sagen, rückt dadurch wieder in weite Ferne.
