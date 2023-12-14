Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 14.12.2023
34 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12

Sarah ist erleichtert, dass es Alexandras Baby gut geht. Das ungeborene Kind stammt von Fabian, genau wie Leo. Sarah wird bewusst, dass sie alle als Familie verbunden sind. In ihr keimt die Hoffnung, dass sich doch noch alles zum Guten wenden könnte, wenn sie das Vaterschafts-Geheimnis lüftet. Als Fabian mit Georg zum Arzttermin nach München aufbricht, leistet Sarah Alexandra Gesellschaft. Doch die sanfte Annäherung wird durch einen furchtbaren Schicksalsschlag unterbrochen.

