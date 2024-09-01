Täuschung und ErwartungJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 45: Täuschung und Erwartung
34 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12
Per Ultraschall sucht Sarah nach dem Herzton von Alexandras ungeborenem Baby. Doch da ist nichts. Das Kind lebt nicht mehr. Als Fabian am nächsten Tag aus München heimkommt und von Georgs baldigem Operationstermin berichtet, bringt Alexandra es nicht übers Herz, ihm die Wahrheit zu sagen. Gefangen in ihrem Schmerz fasst sie einen fatalen Entschluss, der auch Sarah betrifft.
