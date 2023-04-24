Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute - SUSANN UND STEFFEN

SAT.1Staffel 1Folge 24vom 24.04.2023
43 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Diese Woche startet mit dem hoch spannenden Spiel “Pfannenwender Katapult“! Das Paar Susann und Steffen ist zwar nicht erfreut, doch das Einzelspiel verspricht Süßes und bei Erfolg eine weitere Spielstufe! Kann Steffen das Einzelspiel meistern?

SAT.1
