SAT.1Staffel 1Folge 26vom 26.04.2023
Die perfekte Minute - RAMONA UND PATRICIA

43 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Mit Ramona und Patricia wird es fußballerisch aufregend, denn wir haben zwei ehemalige Fußballstars im Wettkampf! Aber ob ihre Fähigkeiten auf dem Spielfeld ihnen auf diesem ungewohnten Terrain helfen werden? Den Start machen sie mit dem Spiel “Abstandhalter“.

