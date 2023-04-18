Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute - KATJA UND MARKUS

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 18.04.2023
Die perfekte Minute - KATJA UND MARKUS

Die perfekte Minute - KATJA UND MARKUSJetzt kostenlos streamen

Die perfekte Minute

Folge 20: Die perfekte Minute - KATJA UND MARKUS

43 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Das Polizisten-Paar Katja und Markus darf nicht übers Ziel hinausschießen, denn sie haben nur noch ein Leben. Beim Einzelspiel “Dosen Elfmeter“ bedeutet das für Markus: Treffsicherheit!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die perfekte Minute
SAT.1
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute

Alle 1 Staffeln und Folgen