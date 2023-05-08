Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute - JOAO UND LEANDER

SAT.1Staffel 1Folge 33vom 08.05.2023
Die perfekte Minute - JOAO UND LEANDER

Die perfekte Minute - JOAO UND LEANDERJetzt kostenlos streamen

Die perfekte Minute

Folge 33: Die perfekte Minute - JOAO UND LEANDER

43 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": In maximal zehn Runden müssen die Kandidat:innen in Zweierteams ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. Doch um bis zu 25.000 Euro zu gewinnen, müssen sie sich mächtig ins Zeug legen. Alle Spiele werden mit haushaltsüblichen Alltagsgegenständen gespielt. Wer behält den Durchblick und kürt sich am Ende zum Sieger der Show?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die perfekte Minute
SAT.1
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute

Alle 1 Staffeln und Folgen