Fenster auf, Kisten raus: Alwin testet Turbo-LogistikJetzt kostenlos streamen
Die Restposten-Kings
Folge 2: Fenster auf, Kisten raus: Alwin testet Turbo-Logistik
46 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6
Dirk und Marcel feiern ihre Premiere als Aussteller auf der IAW-Messe in Köln. Während Dirk die Messe erkundet, trägt Marcel erstmals die Verantwortung am eigenen Stand. Im Osten checkt Daniel Retouren-Paletten und entdeckt wertvolle Uhren - ein erster Interessent lässt nicht lange auf sich warten. Parallel testet Alwin mit Freund Dave beim Lagerumzug ein neues Logistikkonzept: Fenster auf, Kisten raus - schneller war Packen nie!
