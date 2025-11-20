Die Restposten-Kings
1 StaffelAb 6
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Die Restposten-Kings
Die Doku-Soap begleitet sechs kultige Restposten- und Retourenjäger - im Zentrum steht dabei das Kölner Original Dirk Wünning. Die Händler haben unterschiedliche Geschäftsmodelle, Spezialisierungen und Betriebsgrößen. Doch sie alle eint eines: maximale Risikobereitschaft! Denn mit jedem Retouren-Kauf stellt sich die existenzielle Frage: Hatten sie den richtigen Riecher - oder werden sie die Waren nur mit viel Verlust wieder los?
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