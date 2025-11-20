Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Restposten-Kings

Kisten, Chaos - Kasse klingelt!

Kabel EinsStaffel 1Folge 8vom 20.11.2025
Kisten, Chaos - Kasse klingelt!

Kisten, Chaos - Kasse klingelt!Jetzt kostenlos streamen

Die Restposten-Kings

Folge 8: Kisten, Chaos - Kasse klingelt!

46 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6

In der finalen Folge von "Die Restposten-Kings" muss Marcel beweisen, dass er aus dem Fiasko mit Händler Marco gelernt hat und in Dirks Fußstapfen treten kann. Zeigt er diesmal sein Händchen fürs Geschäft? Alwin erwarten in seiner neuen Lagerhalle kaufkräftige Kunden, doch dafür braucht er frische Ware von Mo. In Holland starten Olga und Peter ihr Messe-Debüt und treffen dort auf die RetourenBros. Wer schnappt sich am Ende die Top-Artikel?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Restposten-Kings
Kabel Eins
Die Restposten-Kings

Die Restposten-Kings

Alle 1 Staffeln und Folgen