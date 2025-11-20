Kisten, Chaos - Kasse klingelt!Jetzt kostenlos streamen
Die Restposten-Kings
Folge 8: Kisten, Chaos - Kasse klingelt!
46 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6
In der finalen Folge von "Die Restposten-Kings" muss Marcel beweisen, dass er aus dem Fiasko mit Händler Marco gelernt hat und in Dirks Fußstapfen treten kann. Zeigt er diesmal sein Händchen fürs Geschäft? Alwin erwarten in seiner neuen Lagerhalle kaufkräftige Kunden, doch dafür braucht er frische Ware von Mo. In Holland starten Olga und Peter ihr Messe-Debüt und treffen dort auf die RetourenBros. Wer schnappt sich am Ende die Top-Artikel?
