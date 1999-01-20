Die Rettungsflieger
Folge 1: In Panik
46 Min.Folge vom 20.01.1999Ab 12
Ein Mädchen ist auf einer Landstraße vor ein Auto gerannt. Am Unfallort treffen die Rettungsflieger nur auf den verwirrten Autofahrer. Dank eines Suchfluges können Alex, Maren, Thomas und Max das Mädchen im nahen Wald orten. Julia hat ein blutbeflecktes Nachthemd an, doch Maren kann keine Wunden an ihr entdecken. Julia, gewinnt Vertrauen zu Maren und behauptet, ihren Vater erstochen zu haben. Die Crew sucht Julias Elternhaus auf, dort stoßen sie auf den Vater, der schwere Stichverletzungen hat. Auch wenn Julia ihre Tat gestanden hat, ist für Maren die Täter-Opfer-Frage lange nicht so schnell geklärt wie für die Polizei.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick