Die Rettungsflieger
Folge 3: Der Schock
Ein Hafenarbeiter wird beim Verladen einer Bananenfracht von einem Skorpion gestochen und kollabiert. Die Rettungsflieger sind sofort zur Stelle, doch es gibt unzählige Arten von Skorpionen und entsprechend unterschiedliche Gegengifte. Tapfer durchstöbern Alex und Max die Bananenkartons. Max gelingt es tatsächlich, den Skorpion zu fangen. Noch ahnt er nicht, dass seine nächste Heldentat tödlich endet: Ein größerer Verkehrsunfall hat einen langen Stau verursacht. Zwischen ungeduldigen Autofahrern und Schaulustigen verirrt sich ein Kind. Ein Autofahrer entdeckt eine Lücke, schert aus und prescht vor. Max sieht es, kann das Kind retten, doch er selbst stirbt. Maren, Thomas und Alex sind schockiert.
