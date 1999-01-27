Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Blindflug

KultKrimiStaffel 2Folge 2vom 27.01.1999
Blindflug

BlindflugJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 2: Blindflug

46 Min.Folge vom 27.01.1999Ab 12

Ein Neugeborenes mit Herzklappenfehler muss dringend in die Herzchirurgie einer Spezialklinik gebracht werden. Doch die Rettungsflieger geraten schon beim Anflug in ein bedrohliches Gewitter. Laut Wettervorhersage kann Alex den Transport nicht riskieren. Maren kann es nicht fassen, Thomas ist ratlos. Max schlägt eine Flugroute vor, mit der sich die Wetterfront vielleicht umgehen lässt. Auf diesen dramatischen Einsatz folgt der nächste Schock: Maren und Thomas bleiben mitsamt einer Asthmapatientin im Aufzug stecken. Max und Alex müssen ordentlich schuften, um ihre Kollegen zu befreien. Dann taucht der 14-jährige Benny im Rettungszentrum auf und behauptet, der Sohn von Alexander Karuhn zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen