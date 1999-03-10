Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Die Angst im Nacken

KultKrimiStaffel 2Folge 7vom 10.03.1999
Die Angst im Nacken

Die Angst im NackenJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 7: Die Angst im Nacken

46 Min.Folge vom 10.03.1999Ab 12

Die Rettungsflieger transportieren eine Tuberkulosepatientin von Helgoland nach Hamburg. Über der Nordsee setzen bei der Patientin innere Blutungen ein. Ein glücklicher Zufall rettet ihr das Leben: Pilot Alex kann auf einer Fregatte landen. Maren gelingt die Notoperation. Nach diesem anstrengenden Einsatz raubt ein Simulant, der glaubt, mit der Vortäuschung eines Herzinfarkts seine Zeche prellen zu können, den vier Rettern den letzten Nerv. Doch für Nervenschwäche bleibt keine Zeit. Bibi und Chris, zwei Junkies, wollen auf eigene Faust entziehen. Chris wird schwach, setzt sich einen Schuß und kollabiert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen