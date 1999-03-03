Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ohne Vorwarnung

Staffel 2Folge 6vom 03.03.1999
Folge 6: Ohne Vorwarnung

46 Min.Folge vom 03.03.1999Ab 12

Die Rettungsflieger trauen ihren Augen kaum, als am Morgen Marens Familie in Gestalt von Mutter Schmitzke, Schwester Kerstin und deren Kinder im Rettungszentrum auftaucht. Doch auch die Familie staunt nicht schlecht, als beim ersten Alarm die Rettungsflieger in Sekundenschnelle in der Luft sind und verschwinden. An diesem Tag retten Maren, Alex, Thomas und Wollcke ein Mädchen, das vom Pferd gestürzt ist. Sie organisieren für einen kleinen Jungen, der Opfer eines Grillunfalls wurde, ein Verbrennungsbett. Und bei einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus geraten Maren und Thomas aufgrund eines Schwelbrands selbst in Gefahr.

