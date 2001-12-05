Die Rettungsflieger
Folge 10: Todessturz
Die Rettungsflieger sind immer im Einsatz - und Zahnschmerzen sind da kein Hinderungsgrund! Das "Heldentum" hält allerdings nur bis Dienstschluss an, danach drückt sich der schmerzgeplagte Thomas erfolgreich vor einem Zahnarzt- besuch. Alex und Ilona lassen den Tag im Fitnessstudio ausklingen. Kaum angekommen, werden sie Zeugen eines Unfalls und leisten fachmännisch erste Hilfe. Als das Team am nächsten Tag zum Dienst erscheint, führt sie der erste Einsatz wieder in dasselbe Fitnessstudio. Verena ist beim Rock'n'Roll-Training so schwer gestürzt, dass sie sofort tot gewesen sein muss. Obwohl alles nach einem Unfall aussieht, hat Ilona Zweifel. Sie ermittelt nun mit Alex auf eigene Faust. Doch nicht nur Alex und Ilona leisten außerhalb ihrer Dienstzeit erste Hilfe. In der Zahnarztpraxis sieht Thomas, wie eine Frau einen Schlaganfall erleidet. Natürlich ist er sofort zur Stelle und alarmiert seine Truppe. Dass ihm dadurch seine eigene schmerzhafte Behandlung in letzter Sekunde doch noch erspart bleibt, bemerkt in dieser Aufregung niemand. Ilona ist ganz froh, dass sie so viel Trubel ausgesetzt ist, denn so schafft sie es, Ben aus dem Weg zu gehen. Auch Thomas wird mit Liebeskummer konfrontiert. Allerdings mit dem von seiner pubertierenden Tochter Nina. Wollcke hat sich endlich mit der Tatsache abgefunden, dass Iris modelt und für Alex nähert sich der Tag der Entscheidung. Entgegen allen Erwartungen wird er nicht degradiert oder in den Kosovo versetzt, sondern ausgezeichnet und sogar noch befördert!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick