Die Rettungsflieger
Folge 1: Kinderparadies
Nachdem sich "Die Rettungsflieger" eine große Stammzuschauerschaft und vor allem viele junge Serienfans erobert haben, starten sie nun mit zehn neuen Folgen in die fünfte Staffel. Spannung und Action, Realitätsnähe und Emotion - das ist es, was "Die Rettungsflieger" auszeichnet. Bei mehr als 30 Einsätzen geht es wieder um tragische und dramatische, manchmal auch anrührende und komische Fälle. Jeder Einsatz fordert von den vier Pofis - Pilot Alex Kahrun, Notärztin Maren Maibach, Bordmechaniker Jan Wollcke und Sanitäter Torsten Biederstedt - höchste Konzentration und absolute Päzision, denn eine Unachtsamkeit kann über Leben und Tod entscheiden. Eine nervenaufreibende Arbeit, die zusammenschweißt. Doch private Probleme sorgen für Turbulenzen und wirbeln das Team durcheinander: Maren verlässt die Rettungsflieger, als ihre jüngere Schwester tödlich verunglückt und sie als Patentante Verantwortung in Berlin übernehmen muss. So kommt es, dass Dr. Ilona Müller, die Maren schon einmal erfolgreich vertreten hat, ein Wiedersehen mit Alex und Wollcke feiern kann. Torsten verguckt sich sofort in die neue Ärztin - allerdings nur für kurze Zeit. Er weiß, dass er sich endlich von seiner Mutter lösen muss und meldet sich freiwillig für einen Hilfseinsatz nach Afrika. Natürlich ist das Team traurig über Torstens Weggang. Wenig später aber gibt es Grund zu großer Freude: Sanitäter Thomas Asmus ist aus Ulm zu "seinen" Rettungsfliegern zurückgekehrt! Damit sind die Helden der Luftrettung wieder in vertrauter Runde im Einsatz.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick