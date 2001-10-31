Die Rettungsflieger
Folge 6: Das Angebot
Einsatz für die Rettungsflieger. In der Depesche ist lediglich von "schlechtem Allgemeinzustand" die Rede. Als sie bei der Patientin ankommen, ist bereits der Hausarzt vor Ort. Die schwer krebskranke Christine Schreiber liegt im Sterben. Der Ehemann weiß, dass sie nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause sterben will. Doch die Tochter fordert massiv, die Mutter sofort in eine Klinik fliegen zu lassen. Der nächste Fall führt das Team zu einem ungewöhnlichen Einsatzort, dem Buddy-Holly-Musical-Zelt. Dort ist der übereifrige Praktikant Kevin beim Auswechseln eines Scheinwerfers abgestürzt. Während der Rest der Crew im Musical-Zelt ist, sieht Alex, wie ein kleiner Junge der Kaimauer gefährlich nahe kommt . Direkt im Anschluss müssen sich die Rettungsflieger eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit einem Drogendealer in einem Leichtflugzeug liefern. Neben den nervenaufreibenden Einsätzen schafft es Ilonas neuer Freund Ben, nahezu die ganze Truppe durcheinander zu wirbeln. Der dynamische Manager braucht dringend einen Piloten für seinen Privat-Jet und hat sich dafür Alex ausgeguckt. Der staunt nicht schlecht über das verlockende Angebot. Außerdem teilt Kettwig Torsten mit, dass er ihn für den Katastropheneinsatz in Afrika leider nicht freistellen kann. Aber Torsten hat vorgebaut: Thomas Asmus bietet sich als Ersatz für Torsten an. Wollcke ist genauso überrascht wie Alex!
