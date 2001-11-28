Die Rettungsflieger
Folge 9: Explosiv
Die Alarmglocke schrillt, Alex, Ilona, Wollcke und Thomas sprinten in ihren Heli. Der Weg führt sie nach St. Pauli. Dort finden Hütchenspieler immer wieder leichtgläubige Opfer. Auch Klaus war der Ansicht, schnell ein paar Mark verdienen zu können. Nun liegt er schwer verletzt auf der Straße, seine hochschwangere Freundin steht unter Schock. Ilona nimmt sich der jungen Frau an, initiiert sogar eine kleine Sammelaktion für die werdende Mutter. Am nächsten Tag wird der SAR 71 zu einer Schule gerufen. Was zunächst wie ein Unglück im Chemieunterricht aussieht, entpuppt sich als missglückter Anschlag des Schülers Manni auf den Lehrer Schmidtke. Doch an Stelle von Schmidtke ist die Schülerin Carla das Opfer des Anschlags geworden. Manni, der glaubt, dass Carla seinetwegen gestorben ist, beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und schon wieder kommen die Rettungsflieger zum Einsatz . Zu alledem geht es in Ilonas Privatleben immer noch turbulent zu. Die Vernunft sagt ihr, dass die Beziehung zu Ben keine Zukunft hat, doch was kümmert das das Gefühl? Alex hingegen weiß, dass seine Entscheidung, bei den Rettungsfliegern zu bleiben, richtig gewesen ist. Wäre da nur nicht das Diziplinarverfahren, welches nun endgültig eingeleitet wird. Wollcke hat durch die zunehmende Selbstständigkeit von Iris Angst, dass seine Familie auseinander bricht. Thomas' Familie hingegen ist nun wieder in Hamburg vereint, aber die pubertierende Nina macht ihm trotzdem ganz schön zu schaffen.
