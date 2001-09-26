Die Rettungsflieger
Folge 2: Todesfahrt
Alex und Maren haben sich endlich als Paar gefunden und genießen ihre neue Liebe, die sie allerdings vor ihren Kollegen verheimlichen wollen. Doch beim Bettenkauf werden sie von Wollcke beobachtet. Wollcke kann seine Entdeckung natürlich nicht für sich behalten. Während sich im Rettungszentrum die Verbindung von Maren und Alex langsam herumspricht und Oberstarzt Dr. Kettwig natürlich auch etwas dazu zu sagen hat, macht sich ein Student in der Wohnung seiner Freundin an einem alten Herd zu schaffen und unterschätzt dabei den Umgang mit Starkstrom gewaltig. Als die Rettungsflieger eintreffen, ist die Gefahr noch nicht gebannt . Zum Glück kommen Maren, Alex, Wollcke und Torsten bei diesem Einsatz mit heiler Haut davon. Denn sie werden an diesem Tag noch dringend gebraucht. Als das junge Elternpaar Petra und Sebastian, das mit wenig Erfolg einen Hof betreibt, die Anfrage erhält, eine Kutschentour zu veranstalten, entschließt sich Sebastian, seine alte, demolierte Kutsche noch einmal provisorisch zu reparieren. Petra ist gegen das Risiko, stimmt aber schließlich unter der Bedingung zu, dass sie mitfahren darf. In guter Stimmung beginnt die Fahrt, aber die Kutsche ist noch nicht weit gekommen, als die zusammengeflickte Achse bricht und es zu einem schrecklichen Unfall kommt. Die Kutsche überschlägt sich und begräbt die Fahrgäste unter sich. Ausgerechnet nach diesem Einsatz erhält Maren auch noch eine schockierende Nachricht aus Berlin: Ihre Schwester ist mit dem Auto tödlich verunglückt und hinterlässt drei Kinder.
