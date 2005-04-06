Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Lügen und Geheimnisse

KultKrimiStaffel 9Folge 5vom 06.04.2005
Lügen und Geheimnisse

Lügen und GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 5: Lügen und Geheimnisse

44 Min.Folge vom 06.04.2005Ab 12

Sabine hat sich vorgenommen, ihrem Team endlich ihre heimliche Liebesbeziehung zu Commodore Ralph Brandt zu beichten. Herbert Korfhage wurde bei dem Versuch, ein Parfüm für seine Freundin zu stehlen, erwischt. Auf der Flucht vor dem Ladenmanager stürzt er von einer Fußgängerbrücke. Sabine gelingt es, den Verletzten transportfertig zu machen. Dabei beichtet der sympathische Mittvierziger, dass er arbeitslos sei, aber nicht ohne Geschenk zum Geburtstag seiner Freundin Daniela erscheinen wolle. Ulrike und Wiebke, die einen romantischen Kurzurlaub in einem Bauwagen außerhalb Hamburgs verbringen, haben Geheimnisse: die junge Ulrike hat Angst, ihrer konservativen Mutter ihre Liebe zu Wiebke zu gestehen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen