Die Rettungsflieger

KultKrimiStaffel 9Folge 7vom 20.04.2005
Folge 7: Sternzeichen

44 Min.Folge vom 20.04.2005Ab 12

Sabine und Jonny behandeln eine selbst ernannte Wahrsagerin, die bei einem Sturz eine Kopfverletzung erlitten hat. Im Schockraum macht die Frau eine ungebetene Vorhersage: Sie prophezeit einen Tag voll Leid und Schmerz und Jonny rät sie, seine Entscheidungen gut zu überdenken. Das Team ist sich einig: alles Humbug! Nur Jonny kommt ins Grübeln, da er doch heute Tatjana einen Heiratsantrag machen wollte. Der cholerische Bauleiter Paul Karmarin hat einen Herzinfarkt erlitten. Bei der Landung vor dem BWK verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. Nur unter Einsatz aller medizinischer Mittel gelingt es Sabine und Jonny, den Patienten zu stabilisieren.

