Die Rettungsflieger

Für die Liebe

KultKrimiStaffel 9Folge 3vom 23.03.2005
Folge 3: Für die Liebe

44 Min.Folge vom 23.03.2005Ab 12

Sabine bekommt erneut einen Blumenstrauß von einem heimlichen Verehrer. Sie ahnt natürlich, wer ihr den Rosenstrauß geschickt hat. Steffi ist beim Rollerbladen über die Leine ihres kleinen Hundes gestürzt und hat sich eine Schädelfraktur zugezogen. Während Sabine und Jonny die ohnmächtige Schwerverletzte im RTW begleiten, springt Steffis Hund unbemerkt in den SAR71 und fliegt mit Wollcke und Blank zum Rettungszentrum. Die Männer ahnen nicht, dass sich Ralph Brandt in Sabine verliebt hat. Sie sind lediglich über Brandts moderate Reaktion erstaunt, als er den blinden Passagier, Steffis Hund, an Bord entdeckt. Feierabend! Blank, Jonny und Wollcke wollen mal wieder einen "Herrenabend" veranstalten.

