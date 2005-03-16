Die Rettungsflieger
Folge 2: Alte Kameraden
Sabine fährt mit Homanns Rad zur Bank. Vor der Bank ereignet sich ein Raubüberfall. Eine Frau wird verletzt. Sabine übernimmt die Erstversorgung. Wenig beeindruckt sind Jonny, Blank und Wollcke, als sie bei der Landung am Rettungszentrum auf den neuen Commodore treffen. Die Drei haben für Homann aus Hohn ein Fahrrad mitgebracht, und Ralph Brandt muss bei seiner Antrittsinspektion genau dieses Rad im Hubschrauber finden. Da er vor seinem Adjutanten Deffke nicht das Gesicht verlieren will, lässt Ralph den Lapsus nicht durchgehen. Schwierigkeiten hat Pidder, ein junger Schleusenwärter. Ständig wird er von Hansen, einem älteren Kollegen, gemobbt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick